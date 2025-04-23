В штате Нью-Джерси эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

Масштабный лесной пожар произошел в американском штате Нью-Джерси. Из-за него были вынуждены покинуть свои дома около 3 тыс. человек, сообщает телеграм-канал РЕН ТВ со ссылкой на телеканал ABC.

Площадь возгорания уже достигла 3000 акров, при этом лишь 5% территории удалось пожарным взять под контроль.

Под угрозой уничтожения от огня находятся 1320 зданий. Местные власти организовали эвакуацию населения из наиболее опасных районов.

Кроме того, из-за пожара произошло массовое отключение электроэнергии, которое затронуло около 23 тыс. пользователей.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для анализа обстановки с природными возгораниями.