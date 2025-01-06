В штате Орегон грузовой поезд рухнул в реку Мэрис вместе с мостом

Об этом сообщает полиция города на странице в соцсети.

У города Корваллис штата Орегон в реку Мэрис вместе с мостом рухнул грузовой поезд, перевозивший материалы для сельского хозяйства.

Информация о пострадавших при крушении поезда пока не поступала.

В результате первоначального расследования было установлено, что мост упал во время движения по нему поезда.

Полиция призывает местных жителей обходить место происшествия и не заходить в реку Мэрис, так как в ней могут быть обломки поезда.

Как передает местный телеканал KVAL со ссылкой на полицию, причиной крушения поезда могло стать повреждение конструкции моста.

Ранее сообщалось о том, что в Вашингтоне объявили режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури.