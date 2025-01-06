В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

Об этом говорится в заявлении офиса мэра Мюриэл Баузер.

В Вашингтоне в связи с надвигающейся снежной бурей объявили режим чрезвычайной ситуации.

Из опубликованного сообщения следует, что режим ЧС установлен с воскресенья и продлится до позднего вечера 7 января.

Владельцев автомобилей просят убрать припаркованные машины, препятствующие работе экстренных служб.

Вместе с тем, местные жители массово скупают продукты в магазинах – хлеб, мясо, колбасы, воду и туалетную бумагу.

Снежная буря угрожает примерно 62 млн человек, проживающим в центральной и восточной части США. Там ожидаются мощные снегопады, дожди с грозами и лед. В результате американцы могут остаться без электричества.

Ранее сообщалось о том, что по информации телеканала CNN, в нескольких штатах центральной и восточной частей США надвигается непогода, которая может представлять опасность для десятков миллионов американцев.