В Швейцарии и ФРГ взяли под арест трех украинцев за подготовку диверсии

Сразу трое украинцев были задержаны, а затем и арестованы на территории Германии и Швейцарии. По мнению правоохранителей, они готовили диверсии в сфере грузовых перевозок. Об этом сообщило агентство DPA.

Трое украинцев, которые пребывали на территории ФРГ и Швейцарии, сначала подверглись задержанию, а затем и аресту. Следствие считает, что все они виновны в подготовке диверсий.

«Мужчины подозреваются в том, что они действовали в качестве секретных агентов с целью саботажа, а также в сговоре с целью совершения поджога и организации взрыва», — указало издание.

Граждане Украины действовали якобы по заданию российских спецслужб. Они планировали отправлять посылки, в которых находились бы взрывчатые либо воспламеняющиеся устройства. Они должны были воспламеняться в ходе транспортировки. Их также подозревают в шпионаже.

Ранее новый канцлер Германии Мерц заявил, что его правительство нацелено на создание самой сильной в Европе армии. Для этой цели в будущем немецкие власти предоставят всю необходимую бундесверу финансовую поддержку.