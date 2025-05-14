Германия захотела создать самую мощную европейскую армию

Германия нацелена на создание самой сильной европейской армии. Об этом во время дебютного выступления в немецком парламенте заявил канцлер Фридрих Мерц.

По словам Мерца, главная задача — усилить бундесвер. Для этой цели в будущем немецкое правительство предоставит всю необходимую финансовую поддержку, которая нужна для создания самой сильной «конвенциональной» армии на территории Европы.

Канцлер также заявил, что подобных действий от Германии «друзья и партнеры» требуют. Озвучил он во время выступления и главную цель грядущего военного усиления.

«Наша цель — Германия и Европа, которые вместе настолько сильны, что нам никогда не придется использовать наше оружие. Мы возьмем на себя больше ответственности за это в рамках НАТО и Европейского союза», — сказал Мерц.

Ранее стало известно о том, что Германия не прекратит поставки оружия на Украину, если не будет установлен режим прекращения огня.