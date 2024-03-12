В Швеции призвали жителей запасаться консервами на случай войны с Россией

В Швеции начали морально готовить население на случай возможной войны с Россией, сообщает Sud Ouest.

В материале издания говорится, что правительство рекомендует жителям запастись консервами на три месяца вперед, питьевой водой, медикаментами и радио.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка пояснила, что страна будет отрабатывать концепцию «тотальной обороны».

Ранее готовиться к «российской угрозе» призывал главком вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден.

7 марта Швеция окончательно поменяла свой нейтральный статус на членство в военном блока НАТО. Флаг скандинавской страны был поднят над зданием штаб-квартиры альянса в Брюсселе.