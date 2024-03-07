7 марта Швеция станет членом НАТО

В четверг, 7 марта, в НАТО официально вступит Швеция. Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на информацию, которая появилась на сайте Белого дома.

Согласно тексту, северная страна 7 марта станет членом Североатлантического альянса, пополнив список, в который до сегодняшнего дня входило 31 государство. По информации Госдепартамента США, в 19:15 по московскому времени секретарь Энтони Блинкен проведет встречу с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. 11 марта флаг европейской страны поднимут возле штаб-квартиры НАТО, которая находится в бельгийском Брюсселе.

Ранее мы писали о том, что сотрудники ФСБ сумели ликвидировать террористов, которые собирались совершить атаку на синагогу в Москве. Придерживающейся радикальных взглядов люди жили на территории Калужской области. При попытке задержания они оказали сопротивление, после чего были ликвидированы ответным огнем спецслужб.