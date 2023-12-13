В Швеции сообщили о погибшем наемнике, который воевал за Украину
Фото: [©РИА Новости/Станислав Красильников]
Согласно информации, предоставленной шведским информагентством SVT, подданный Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева в зоне вооруженного конфликта на Украине, погиб.
По информации местных СМИ, данный факт официально подтвержден Министерством иностранных дел Швеции.
Имя и личность погибшего пока не были обнародованы, сообщается, что ему 30 лет. На каких условиях швед находился на Украине - не ясно. Однако Минобороны России не раз подчеркивало тот факт, что в состав украинских боевиков входят наемники третьих стран.