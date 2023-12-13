В Швеции сообщили о погибшем наемнике, который воевал за Украину

Безопасность
©РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: [©РИА Новости/Станислав Красильников]

Согласно информации, предоставленной шведским информагентством SVT, подданный Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева в зоне вооруженного конфликта на Украине, погиб.

По информации местных СМИ, данный факт официально подтвержден Министерством иностранных дел Швеции.

Имя и личность погибшего пока не были обнародованы, сообщается, что ему 30 лет. На каких условиях швед находился на Украине - не ясно. Однако Минобороны России не раз подчеркивало тот факт, что в состав украинских боевиков входят наемники третьих стран.

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