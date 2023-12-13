В Швеции сообщили о погибшем наемнике, который воевал за Украину

По информации местных СМИ, данный факт официально подтвержден Министерством иностранных дел Швеции.

Имя и личность погибшего пока не были обнародованы, сообщается, что ему 30 лет. На каких условиях швед находился на Украине - не ясно. Однако Минобороны России не раз подчеркивало тот факт, что в состав украинских боевиков входят наемники третьих стран.