В Сирии убили двоюродного брата сверженного президента Асада

Зарубежный источник утверждает, что родственника Башара Асада убили. Об этом сообщили сами сирийские повстанцы после прибытия в Латакию.

Известно, что Сулейман аль-Асад руководил силами национальной обороны. Подробности о его казни не приводятся. Официального комментария по ситуации также пока не было.

Напомним, на днях лидеры вооруженной оппозиции в Сирии сообщили на телевидении о свержении режима Башара Асада. Вскоре после этого сирийский президент покинул пост и страну. Позже стало известно, что экс-глава арабской страны нашел убежище в России. Он приехал в Москву вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что незадолго до свержения Башар Асад отказался от сделки с США.