В СК рассказали о находках на месте стрельбы в Мурманске

Мужчина, открывший огонь с крыши 14-этажного дома в Мурманске, повредил автомобиль патрульно-постовой службы.

Вступать в переговоры с сотрудниками правоохранительных служб злоумышленник не стал, а продолжил вести стрельбу. В результате было принято решение его нейтрализовать.

Стрелка ранили. Он находится в тяжелом состоянии.

На месте стрельбы обнаружили две единицы огнестрельного оружия, , в том числе одно нарезное, и большое количество отстрелянных гильз, сообщил глава отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов.

Ранее сообщалось о том, что стрельбу в центре Мурманска устроил мужчина 1981 года рождения.