В Москве три школьника планировали взрыв в школе, вдохновившись сериалом Breaking Bad

Правоохранительные органы Москвы задержали трех учеников девятого класса за обсуждение в школьном чате возможного взрыва в их учебном заведении.

Инцидент привлек внимание после того, как учитель обнаружил тревожные сообщения и передал информацию руководству школы и полиции. Об этом пишет Baza.

По данным следствия, подростки обменивались сообщениями, в которых упоминались муляжи гранат и самодельные взрывные устройства. Особую обеспокоенность вызвало фото одного из учащихся, на котором он якобы изготавливал взрывчатку в гараже.

В ходе расследования выяснилось, что двое из задержанных действительно шутили, однако третий подросток проявлял реальный интерес к созданию взрывчатых веществ. По его словам, источником вдохновения послужил популярный сериал Breaking Bad и рассказы отца.

Несмотря на то что школьник экспериментировал с различными веществами, он утверждает, что не имел намерений причинить вред учебному заведению или окружающим. Подросток заявил, что отправил фото лишь для поддержания разговора в чате.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства подозреваемых, допросили их родителей и направили запрос в органы опеки. С задержанными также была проведена воспитательная беседа.

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