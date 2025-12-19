В СКР заявили о возбуждении 8,8 тысячи дел с 2014 года по событиям на Украине

В Следственном комитете России озвучили статистику по уголовным делам, связанным с действиями Украины. По информации, представленной на оперативном совещании в Луганске, с 2014 года ведомством было возбуждено 8856 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.

Как сообщили в СК, совещание, посвященное расследованию преступлений против мирного населения и российских военнослужащих, провел председатель комитета Александр Бастрыкин.

Первый заместитель главы ведомства Эдуард Кабурнеев привел конкретные цифры. По его словам, на текущий момент к уголовной ответственности в рамках этих дел привлечено 1036 иностранных граждан. Обвинительные приговоры уже вынесены в отношении 187 человек. Отдельно Кабурнеев отметил, что 1069 украинских военнослужащих были признаны судами виновными в расправах над гражданским населением и жестоком обращении с мирными жителями.

