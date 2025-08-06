16 БПЛА за ночь: как Ростовская область отразила массированную атаку

Ростовская область пережила одну из самых масштабных атак за последнее время — в ночь на 6 августа силы ПВО отразили налет 16 вражеских беспилотников. Rostovgazeta.ru выяснила , как регион пережил удары с воздуха.

Четыре района региона — Каменск-Шахтинский, Каменский, Родионово-Несветайский и Тацинский — оказались в зоне поражения, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Серьезные последствия зафиксированы в хуторе Золотаревка, где поврежденная ЛЭП оставила без света 87 домов. В станице Тацинская обломки дрона вызвали пожар вблизи жилого дома — три семьи оперативно эвакуировали. Еще один БПЛА рухнул на дорогу к поселку Глубокий, временно парализовав движение транспорта.

Напомним, атака началась вечером 5 августа и продолжалась до утра. За это время системы ПВО уничтожили все 16 целей. Ранее, 4 августа, регион уже подвергался удару семи дронов, тогда в Миллерово пострадала подстанция и десятки улиц остались без электричества. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Ранее сообщалось, что ПВО ВС России уничтожили 51 украинский БПЛА за ночь над пятью регионами.