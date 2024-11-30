В Славянске оккупационные власти закрывают все школы и запретили жителям собираться компаниями больше двух

В находящемся под оккупацией ВСУ Славянске в ДНР назначенные киевским режимом власти приняли решение закрыть все школы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на «мэра» города Вадима Ляха.

Также сообщается, что в Славянске на неопределенный срок отменяют все публичные мероприятия. Мало того, местным жителям запрещено теперь собираться компаниями более двух человек.

Как подчеркнул Лях, отныне все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики и спорта переходят в онлайн-режим.

«Запрещены все виды офлайновой деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. То есть все школы города и другие образовательные учреждения переходят в онлайн-режим», — заявил он.

По словам Ляха, данное решение городских властей связано из-за обострения в городе ситуации с безопасностью.

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