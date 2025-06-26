В Словакии мальчик погиб после купания в термальном бассейне

В Словакии трагический случай произошел с 11-летним мальчиком, который скончался после купания в термальном бассейне. Информацию об этом распространило издание Bild.

Согласно данным, инцидент случился во время занятия плаванием на курорте Вадас, расположенном в городе Штурово. Вскоре после посещения бассейна у ребенка обнаружили заражение Naegleria fowleri — одноклеточным паразитом, известным как «амеба-убийца». Спасти мальчика не удалось, поскольку эффективного лечения от данного вида инфекции не существует.

Предполагается, что амеба проникла в организм ребенка через носовые ходы и достигла мозга. Там она начала активно размножаться, вызывая серьезные нарушения, такие как судороги, зрительные и слуховые галлюцинации, кому и, в конечном итоге, смерть.

Известно, что Naegleria fowleri — это теплолюбивый микроорганизм, который комфортно размножается при температуре выше 25 градусов Цельсия и часто встречается в термальных источниках. В связи с трагедией, все термальные бассейны комплекса Вадас были временно закрыты для проведения необходимых лабораторных исследований.

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