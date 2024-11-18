Администрация Байдена решила максимально осложнить переговоры о мире в украинском конфликте. С этой целью она дала разрешение Киеву наносить удары по российской территории. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, видео с его выступлением появилось в социальных сетях.