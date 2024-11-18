В Словакии заявили о срыве переговоров о мире из-за разрешения США наносить удары по России
Фицо: США срывают переговоры о мире своим разрешением ВСУ бить в глубину РФ
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Администрация Байдена решила максимально осложнить переговоры о мире в украинском конфликте. С этой целью она дала разрешение Киеву наносить удары по российской территории. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, видео с его выступлением появилось в социальных сетях.
Премьер-министр Словакии выразил свое резкое несогласие с разрешением, которое дал Киеву Белый дом.
«Полностью сорвать или отдалить мирные переговоры», — указал он на цель такого шага со стороны Соединенных Штатов.
Фицо назвал данный шаг беспрецедентной эскалацией напряжения.
Ранее советник Фицо Ян Мажгут заявил, что в действительности специальная военная операция проводится на Украине против США. Он понадеялся на то, что вмешательство Трампа после выборов сумеет остановить этот конфликт.