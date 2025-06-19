В Смоленской области уничтожили 12 украинских дронов

В ночь на 19 июня дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили над территорией Смоленской области 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

К счастью, никто не пострадал. Разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

«В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА», — написал он.

На месте ЧП работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалась о том, что ВСУ атаковали БПЛА приграничные регионы России.