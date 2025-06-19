В Смоленской области уничтожили 12 украинских дронов
Российские ПВО сбили над территорией Смоленской области 12 дронов ВСУ
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В ночь на 19 июня дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили над территорией Смоленской области 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.
К счастью, никто не пострадал. Разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.
«В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА», — написал он.
На месте ЧП работают представители экстренных служб.
Ранее сообщалась о том, что ВСУ атаковали БПЛА приграничные регионы России.