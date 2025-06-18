ВСУ атаковали БПЛА приграничные регионы России

С 14:25 до 15:15 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два дрона были перехвачены над Калужской областью, еще два — в небе Орловской области, один дрон сбит над территорией Курской области. Оперативная работа дежурных расчетов ПВО позволила нейтрализовать угрозу без последствий для наземной инфраструктуры.

Отмечается, что сбитые БПЛА относились к самолетному типу, что указывает на их повышенную дальность и грузоподъемность по сравнению с коммерческими дронами. Силы ПВО ВС России продолжают вести круглосуточную боеготовность.

Ранее сообщалось, что в Татарстане и Чувашии объявляли опасность атаки БПЛА.