Российские туристы массово отравились креветками в отеле Кубы

В престижном курортном отеле Iberostar Selection Varadero (Варадеро, Куба) произошел массовый инцидент с отравлением российских туристов. Как сообщил телеграм-канал SHOT, десятки отдыхающих почувствовали недомогание после употребления блюд из морепродуктов.

По свидетельствам пострадавших, креветки, приготовленные на гриле, изначально вызывали подозрения своим качеством. Через несколько часов после приема пищи у туристов проявились острые симптомы отравления: сильные боли в желудке, рвота и повышенная температура.

Администрация отеля категорически отрицает факт пищевого отравления, объясняя недомогание гостей процессом акклиматизации. Примечательно, что стоимость 12-дневного отдыха в этом пятизвездочном комплексе составляет около 350 тыс. руб. за двоих.

На данный момент точное количество пострадавших и степень тяжести отравления уточняются. Инцидент вызвал широкий резонанс среди российских туристов, многие из которых планируют обратиться с жалобами в туроператорские компании.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали толпу кубинцев, напавших на российских спасателей.