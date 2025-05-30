В Сочи мужчина с «самодельным» оружием напал на синагогу

В Сочи задержали подозреваемого в нападении на местную синагогу, сообщила РИА Новости пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.

Инцидент с нападением на религиозное учреждение произошел в четверг, 29 мая. В этот день в здании проходили занятия детского кружка.

По словам очевидцев, злоумышленник прибыл к зданию синагоги на такси. Выйдя из транспорта, он достал молоток и угрожал сторожу, пытаясь прорваться внутрь. Несмотря на активное противостояние охранника, злоумышленнику удалось выломать калитку и проникнуть на территорию двора синагоги, но попасть в само здание у него не получилось.

До приезда полиции мужчина закидывал здание камнями, пытаясь нанести вред и отвлечь внимание охраны. В момент нападения дети и педагоги, находившиеся внутри помещения, не пострадали.

Известно, что каких-либо провокационных лозунгов мужчина не выкрикивал, однако снимал происходящее на телефон. В настоящее время правоохранители выясняют мотивы такого поступка.

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