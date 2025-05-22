В СК начали проверку после фото девушки в нижнем белье у храма в Перми

Снимки пермячки в нижнем белье у храма попали в соцсети — СК проводит проверку по факту возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В Перми разгорелся скандал после публикации в соцсетях фотографий молодой девушки в нижнем белье, сделанных на фоне ограды православного храма. На кадрах видно, как она позирует у ворот церкви, на которых размещен крест.

Снимки быстро распространились в интернете и вызвали возмущение среди верующих. Вскоре внимание на ситуацию обратили активисты, после чего материалы были переданы в правоохранительные органы. Следственный комитет начал процессуальную проверку.

По данным ведомства, рассматриваются признаки нарушения законодательства в части защиты свободы совести и вероисповедания. Устанавливаются обстоятельства фотосессии, а также возможные мотивы и цели ее проведения.

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