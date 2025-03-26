В Сочи водитель джипа устроил стрельбу в магазине
Водитель на черном джипе разгромил магазин в Дагомысе и расстрелял двух человек
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В Дагомысе, пригороде Сочи, водитель черного джипа врезался в магазин, после чего открыл огонь из дробовика, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам свидетелей, автомобиль намеренно врезался в витрину магазина. На видео, размещенном в Сети, видно, как джип выезжает из помещения после того, как оказался внутри, чем нанес еще больший ущерб.
По информации телеграм-канала «112», водителем джипа оказался бывший партнер по бизнесу хозяев магазина, которому они задолжали денег. Чтобы решить вопрос с долгом, мужчина приехал к торговой точке с оружием. В результате инцидента скончалась сожительница владельца магазина, а сам он получил ранения.
Испугавшись, стрелок сел обратно в автомобиль и скрылся, однако полиции удалось его задержать. Сейчас мужчина находится на допросе в управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.
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