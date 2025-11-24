В Сочи задержали отдыхающего, обокравшего соседа по шезлонгу на пляже

На популярном пляже в Адлерском районе Сочи произошло дерзкое ограбление, жертвой которого стал отдыхающий, уснувший на шезлонге. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП Сочи», преступление было раскрыто благодаря камерам видеонаблюдения, запечатлевшим весь инцидент.

По данным источника, 37-летний злоумышленник воспользовался доверчивостью и опьянением 34-летнего соседа по пляжу. После непродолжительного знакомства потерпевший крепко уснул, что и стало для вора сигналом к действию. Мужчина похитил с его шеи золотую цепочку с нательным крестиком, общая стоимость которых оценивается в 68 тыс. руб.

Проснувшись, 34-летний отдыхающий обнаружил пропажу, но из-за состояния алкогольного опьянения не мог вспомнить деталей произошедшего. Он немедленно обратился с заявлением в полицию. Сотрудники уголовного розыска, изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативно установили и задержали подозреваемого.

Похищенные ценности были изъяты и возвращены законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому может достигать пяти лет лишения свободы.

