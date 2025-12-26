В Сочи завершено расследование убийства 19-летней девушки, совершенного 21 год назад

Трагический инцидент произошел в ночь на 24 августа 2004 года в Адлерском районе Сочи. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с девушкой, приехавшей на отдых. Согласно обвинению, он завел ее в безлюдное место, где избил, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем убил, использовав для этого фрагмент ее собственной одежды. Несмотря на возбуждение уголовного дела и обнаружение биологических следов на месте преступления, установить личность преступника долгое время не удавалось — в генетических базах данных совпадений не находилось. Решающий перелом в расследовании наступил благодаря работе специальной группы по раскрытию нераскрытых преступлений прошлых лет. Криминалисты провели повторный анализ архивных материалов и отправили сохраненный ДНК-профиль на новую проверку. В результате было выявлено полное совпадение с генетическим материалом мужчины, который уже был известен правоохранительным органам за совершение преступления на сексуальной почве. Собранные доказательства позволили следователям направить утвержденное обвинительное заключение в суд.