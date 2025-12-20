В США спустя 28 лет нашли убийцу подростка
Убийство школьницы из штата Монтана, остававшееся нераскрытым 28 лет, наконец, раскрыли, сообщил телеканал CBS News. Отмечается, что дело получило развитие благодаря современным методам анализа ДНК.
15-летняя Даниэль Хаучинс пропала 21 сентября 1996 года. Ее тело вскоре нашли в реке Галлатин. Следствие установило, что девушку изнасиловали и утопили. На месте преступления также нашли биологические следы убийцы, но долгие годы установить его личность не удавалось.
В 2021 году расследование возобновили. Специалисты использовали метод генетической генеалогии. Они восстановили ДНК преступника и построили его генеалогическое древо. В результате основным подозреваемым стал 55-летний Пол Хатчинсон, живший в другом городе.
В июле 2024 года Хатчинсона допросили. Он отрицал свою причастность к преступлению, но вел себя нервно. На следующий день после допроса мужчина позвонил в полицию и бросил трубку. Вскоре нашли мертвым на обочине дороги. Следствие пришло к выводу, что он свел счеты с жизнью.
На пресс-конференции следователи и родные погибшей школьницы официально заявили, что Хатчинсон действительно был убийцей Хаучинс.
Таким образом, дело, которое велось почти три десятилетия, было закрыто.
