В Союзе журналистов Крыма предложили ужесточить ответственность после сообщений о «смерти» Поддубного

По словам главы Крымского отделения Союза журналистов России Вадима Первых, необходимо ужесточить ответственность после массовых сообщений о «смерти» военкора ВГТРК Евгения Поддубного из-за попадания украинского дрона в Курской области. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что информация о военкорах и об участниках спецоперации равноценна и призвал авторов каналов в соцсетях прочие СМИ изначально дождаться официальной информации.

По мнению эксперта, есть этика публикования информации о смерти человека, которой необходимо придерживаться, а хайп на таких сообщениях неуместен.

Напомним, что вчера военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был тяжело ранен после атаки украинского беспилотника в Курской области. На данный момент журналист находится в больнице Курска и вскоре будет переведен в столицу.

Ранее в ООН прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область и военкора Поддубного.