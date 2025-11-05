В соседней с Подмосковьем областью перехватили украинский беспилотник

Утром среды, 5 ноября, над российской территорией противовоздушной обороной было перехвачено четыре вражеских БПЛА. Один из них сбили неподалеку от Московской области, об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия продолжила попытки атаковать объекты на территории РФ.

«С 08.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

При этом три БПЛА сбили над территорией Белгородской области, и еще один — над Ярославской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на среду, 5 ноября, российская противовоздушная оборона сбила над регионами России 40 дронов неприятеля. Больше всего БПЛА, 11 единиц, перехватили над Воронежской областью.