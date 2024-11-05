В диверсионно-разведывательной группе ВСУ, которая пыталась вторгнуться в РФ в Брянской области, был наемник из Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание Northpennnow.

Убитый в Брянской области наемник из США Кори Навроцки ранее служил в морской пехоте.

«Житель Лансдейла и двукратный обладатель медали «Пурпурное сердце» был убит в бою в Брянской области в России», — указали журналисты.

Навроцки отправился в отставку три года назад после 20 лет службы. В украинскую армию он вступил два месяца назад. За его плечами был успешный опыт выполнения миссий в Афганистане, Кувейте и Ираке. И вот теперь он погиб в Брянской области.

Ранее бывший офицер СБУ Прозоров заявил, что уничтоженная в Брянской области группа диверсантов могла иметь отношение к террористам из «Крокуса». По его утверждению, подобные ДРГ должны были весной помочь стрелкам пересечь границу.