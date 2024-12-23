В Совете Федерации допустили блокировку мессенджера WhatsApp в России

Если руководство WhatsApp в 2025 году не изменит свою политику, то шансы на блокировку данного мессенджера в России в следующем году заметно увеличатся. Так считает сенатор Артем Шейкин. Его точку зрения привело РИА Новости.

По мнению Шейкина, руководству данного ресурса надо понять, что требования российского законодательства необходимо исполнять. Оно должно пойти на выполнение ряда обязательных условий.

«Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ», — указал сенатор.

В то же время Сергей Боярский, председатель комитета Госдумы по информационной политике, сообщил, что у него нет никаких данных о подготовке к блокировке WhatsApp. По его мнению, то, что мессенджер внесли в реестр организаторов распространения информации, это еще ничего не означает. Его заместитель Свинцов, в свою очередь, назвал шанс блокировки довольно высоким. Он подчеркнул, что Россия ни от кого не отгораживается, а просто хочет защитить свою безопасность.

Ранее уже сообщалось, что Роскомнадзор обязал руководство WhatsApp обязали передавать данные пользователей в ФСБ по запросу этой службы. Компании предписали сохранять сообщения, видео и аудиозаписи тех, кто переписывается с помощью мессенджера.