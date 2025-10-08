Российские военнослужащие обладают опытом уничтожения ракет, аналогичных американским Tomahawk («Томагавк»). Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что, если Киев начнет использовать эти ракеты в зоне СВО, их эффективность будет минимальной.

По словам Марочко, российские военные уже сталкивались с подобными боеприпасами во время операций в Сирии. Современные российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны эффективно нейтрализовать эту угрозу.

«Если мы возьмем тактико-технические характеристики „Томагавков“, а скорее всего речь идет о первых модификациях, то это уже устаревшие системы. <...> Так что если даже украинские боевики начнут применять „Томагавки“, то эффективность данных боеприпасов будет крайне мала», — подчеркнул Марочко в беседе.

Эксперт полагает, что возможное использование Киевом ракет Tomahawk станет важным этапом в развитии конфликта. Он отметил, что эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров и могут быть оснащены различными типами боевых частей, включая ядерные.

Марочко подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны оперативно фиксируют пуски, но на начальном этапе невозможно определить тип боевой части. Тем не менее, он выразил убежденность в том, что у России имеются все необходимые ресурсы для эффективного противодействия подобным угрозам.

Ранее сообщалось, что поставки ракет Tomahawk Украине могут занять многие месяцы.