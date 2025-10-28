Крейсерская ракета «Буревестник», по словам сенатора Совета Федерации Владимира Джабарова, обладает уникальными характеристиками скрытности, которые принципиально отличают ее от традиционных баллистических систем. Ключевая особенность заключается в ее способности лететь на предельно малых высотах, буквально повторяя рельеф местности, что делает ее практически невидимой для систем спутникового слежения после завершения начальной стадии полета. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это коренным образом меняет расклад сил в сфере стратегических вооружений. В то время как траектория стандартной баллистической ракеты легко просчитывается с момента обнаружения, «Буревестник» лишает противника этой возможности. Его неограниченная по времени автономность, сравнимая с возможностями другой новейшей системы — «Буревестника», превращает его в непредсказуемую и неуловимую цель, способную действовать вне рамок ожидаемых сценариев.

По мнению политика, подобные испытания напрямую усиливают оборонный потенциал страны, создавая надежный щит против возможной агрессии. Как подчеркивают официальные лица, разработка и демонстрация таких систем носят сугубо оборонительный и сдерживающий характер. Их цель — не планирование нападения, а убедительное предупреждение потенциальных недругов, призыв отказаться от враждебных действий, осознав бесперспективность конфронтации с таким арсеналом.

Он резюмировал, что появление «Буревестника» знаменует собой переход к новой парадигме сдерживания, где главным аргументом становится не мощь, а абсолютная незаметность и непредсказуемость, заставляющая любого противника серьезно задуматься о последствиях.

Ранее в США признали российскую ракету «Буревестник» угрозой для системы ПРО.