В Совфеде раскрыли, что ждет россиян при незаконной сдаче квартир в аренду

Налоговая служба начинает масштабное наступление на владельцев жилья, сдающих квартиры в аренду без уплаты налогов. Как заявила сенатор Ольга Епифанова, над «серыми арендодателями» сгущаются тучи — в ближайший год около половины из них могут столкнуться с серьезными проверками и ответственностью. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть происходящего заключается в кардинальном ужесточении контроля. Налоговые органы теперь системно анализируют банковские переводы, сверяют данные с Росреестром и мониторят интернет-площадки с объявлениями о сдаче жилья. Это позволяет выявлять даже те случаи, когда арендодатели получают оплату наличными без заключения договора. Особое внимание уделяется профессиональным арендодателям и частным инвесторам, владеющим несколькими объектами в крупных городах.

Последствия для нарушителей могут быть серьезными — от крупных штрафов до уголовного преследования. При выявлении неуплаты налогов предусмотрены штрафы до 40% от суммы долга, а при умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 2,7 млн рублей за три года) возможно возбуждение уголовного дела по ст. 198 УК РФ с санкциями вплоть до лишения свободы. Дополнительные риски связаны с административной ответственностью за отсутствие временной регистрации у арендаторов при сроке съема превышающем 90 дней.

Итогом этой кампании должно стать массовое выведение арендного бизнеса из тени. Властям на местах рекомендовано помогать арендодателям легализовать свои доходы, создавая для этого удобные условия. Для добросовестных собственников изменения не несут рисков — стандартная ставка налога составляет 13% от дохода (15% при превышении 5 млн рублей в год), а официальное оформление аренды дополнительно защищает права обеих сторон сделки.

