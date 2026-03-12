Раскрыты основные психодиагнозы выживших при теракте в «Крокусе»

Все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске получили пожизненные сроки. Правосудие свершилось, но для многих выживших этот день не стал точкой в истории их страданий. У переживших атаку на концертный зал диагностированы тяжелые психические расстройства, сообщил RT адвокат пострадавших Даниэль Готье.

По его словам, тревожное депрессивное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) стали постоянными спутниками тех, кто оказался в эпицентре трагедии. Причем физическое здоровье здесь не имеет значения: даже те, кто не получил ни царапины, несут в себе глубокие душевные раны.

«Многие до сих пор страдают психическими заболеваниями, лечатся у психологов, ходят к психиатрам», — цитирует адвоката Telegram-канал RT.

Трагедия, пережитая почти два года назад, продолжает влиять на жизнь людей. Кошмарные воспоминания, панические атаки, невозможность вернуться к привычному существованию — все это стало реальностью для десятков семей. Приговор террористам стал важным актом справедливости, но он не способен стереть из памяти тот вечер и не может автоматически исцелить искалеченную психику. Врачи и психологи продолжают работать с пострадавшими, помогая им заново учиться жить, дышать и не бояться.

Напомним, что это жуткое событие стало одной из крупнейших трагедий в истории современной России: погибли 145 человек, еще 550 пострадали, в том числе психологически. Через десять дней будет ровно два года со дня этой даты.

Ранее сообщалось, что защита потерпевших по делу «Крокуса» просит разрешить смертную казнь.