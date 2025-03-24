В США девочка заварила чай в микроволновке и оказалась в больнице

Дочь известного в США фуд-блогера Кристен Бимер попала в больницу после эксперимента с чаем и микроволновкой, пишет Daily Dot.

10-летняя девочка по имени Полли пострадала после взрыва, произошедшего в микроволновой печи. Ребенка пришлось госпитализировать, так как горячая вода брызнула ей в лицо.

Бимер поделилась деталями инцидента в своем блоге и объяснила, что ее дочь решила вскипятить воду в микроволновке, после чего опустить в кружку чайный пакетик. По словам девушки, ребенок каждый день готовит таким образом себе напиток.

Однако в этот раз, когда Полли достала кружку и готовилась опустить в нее пакетик, вода неожиданно брызнула на нее.

Бимер рассказала, что, когда микроволновка нагревает молекулы воды, они начинают очень быстро двигаться. Иногда вода перегревается, то есть становится горячее, чем кипящая, но при этом не начинает кипеть.

«Она даже не выглядит так, как будто что-то делает. Она просто неподвижна. Когда вы берете эту воду и нарушаете ее поверхность, например, когда она бросает туда свой чайный пакетик, это мгновенно вызывает это быстрое кипение, которое иногда приводит к взрыву», — сказала Бимер.

Мать быстро отреагировала на происшествие и оказала первую помощь. Прибывшие врачи забрали девочку в больницу, где диагностировали ожог первой степени. Сейчас состояние ребенка стабильное, врачи продолжают наблюдение.

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