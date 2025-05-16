В США из тюрьмы Нового Орлеана сбежали 11 вооруженных заключенных
ABC News: в Новом Орлеане из тюрьмы сбежали вооруженные заключенные
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В американском штате Луизиана из тюрьмы в Новом Орлеане сбежали 11 вооруженных заключенных. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал ABC News.
По информации источника, одного из беглецов удалось задержать уже в первые часы после побега, однако остальные десять преступников пока остаются на свободе.
Правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия. Шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон призвала жителей сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях или лицах, соответствующих описанию беглецов.
В полиции также заявили, что виновные в организации побега будут наказаны. Как отметил суперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик, сбежавшим, по всей вероятности, оказали помощь. Также, уточнил он, преступники при побеге сменили тюремную одежду.
Ранее сообщалось, что в Ливии в результате столкновений из тюрьмы сбежали заключенные.