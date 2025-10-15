В США казнили мужчину за двойное убийство 30-летней давности

В американском штате Флорида прошла казнь осужденного Сэмиюля Ли Смитерса, которого признали виновным в убийстве двух женщин. Об этом рассказала газета The New York Post.

Смитерс, по мнению правоохранителей, заманил на свой участок в 1996 году двух женщин под предлогом проведения работ по благоустройству. После этого он убил своих жертв, а их тела утопил в пруду, где они были впоследствии найдены полицией. Преступление было вскрыто благодаря домовладельцу, где проживал осужденный. Он сообщил в полицию, что видел под навесом лужу крови, а также что его арендатор вычищал окровавленный топор. После этого были начаты поиски погибших, которые увенчались успехом.

Владелец дома, который сдавался убийце, был знаком со своим арендатором по церкви, которую они вместе посещали. Журналисты прозвали Смитерса Дьякон смерти. С момента убийства до исполнения приговора прошло 29 лет. Перед казнью осужденный отказался говорить последнее слово. Ему была введена смертельная инъекция в тюрьме в округе Брэдфорд штат Флорида. На момент смерти Смитерсу уже было 72 года.

Ранее сообщалось, что в США скончался от старости осужденный на сайт преступник. Приговор был вынесен еще в 1983 году. Его признали виновным в убийстве, изнасиловании и краже. После этого он провел 42 года в тюрьме штата Южная Каролина, став рекордсменом штата по пребыванию в камере для смертников. Осужденный скончался в возрасте 81 года.