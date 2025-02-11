Появились новые подробности загадочного дела об исчезновении экс-мэра Самары

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить с помощью кислоты. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Как пишет источник, если эта версия действительна, то от Тарховых могли остаться лишь зубы. В этом случае обнаружить их будет практически невозможно, уверяют эксперты.

Они отмечают, что останки тел мужчины и женщины могут оказаться в больших объемах мусора на полигоне. Правоохранительные органы накануне установили GPS-датчики на мусоровозы АО «Экология», которые свозят отходы на полигон «Преображенка». Сейчас в поисках останков тел Тарховых участвуют около 100 человек и специализированная техника.

На кадрах, которые ранее распространились в СМИ, видно, как подозреваемая в убийстве Тарховых внучка Екатерина выносит из подъезда, где они жили, пластиковые контейнеры. Именно в них и могли находиться останки мужчины и женщины.

По данным Mash, шестилетний сын Екатерины сейчас находится в детском доме. За ним из Израиля должен приехать отец.

История с исчезновением экс-мэра Самары Тархова и его жены обсуждаются в обществе и СМИ уже больше недели. Главной подозреваемой является внучка Екатерина. По версии следствия, 27-летняя девушка могла пойти на убийство своих бабушки и дедушки из-за долгов. Сами Тарховы жили в Финляндии. В России они решили отметить Новый год, но после 3 января перестали выходить на связь.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что внучка Виктора Тархова купила специальные средства и тары для убийства деда.