Если администрация Трампа прекратит оказывать военную помощь Украине, то военный конфликт в этой стране очень быстро завершится. Такое мнение высказал Брайан Берлетик, военный аналитик и офицер морской пехоты Соединенных Штатов в отставке. Свое мнение он высказал эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Эксперт напомнил, что на территории Германии находится военное командование США. Именно оно проводит контроль конфликта на территории Украины. В ситуацию замешано Центральное разведывательное управление, которое также контролирует разведсеть на украинской территории. Если белый дом хочет прекратить боевые действия, то ему стоит отдать команду перестать давать Киеву развединформацию, и прекратить сотрудничество на уровне командования.

«Можно утверждать, что если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится», — указал Берлетик.

