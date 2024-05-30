В США назвали российские системы РЭБ самыми эффективными в мире

Российская армия обладает самыми эффективными в мире системами радиоэлектронной борьбы, заявил бывший офицер Минобороны США Дэвид Пайн в интервью журналу Military Watch.

Он отметил, что российские средства РЭБ обладают самым большим радиусом действия и самыми мощными глушителями GPS.

Кроме того, Пайна впечатлило, как быстро российские специалисты сумели адаптироваться к новым условиям ведения боевых действий. По его словам, 90% американских управляемых ракет, поставленных ВСУ, перестали попадать в цель из-за российских «глушилок».

Ранее командующий войсками РЭБ Юрий Ласточкин заявил, что терминалы Starlink, используемые украинской армией, будут законными целями для ВС РФ.