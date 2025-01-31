В США назвали новую возможную причину авиакатастрофы

В США продолжается расследование авиакатастрофы в Вашингтоне. Эксперты не исключают человеческий фактор и ошибку в работе механики.

Эти факторы могли стать причиной трагедии, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Напомним, 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту лайнера находилось 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились трое членов экипажа.

Президент США Дональд Трамп знает о трагедии, он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Кремле подтвердили, что на борту лайнера находились россияне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с трагедией.

Ранее Трамп назвал свою версию авиакатастрофы в Вашингтоне.