В США охранники в тюрьме до смерти избили темнокожего

В США охранники в тюрьме жестоко избили афроамериканского заключенного до смерти. Активисты движения Black Lives Matter уже угрожают масштабными протестами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в исправительном учреждении Марси в округе Онейда. 13 сотрудников тюрьмы и один медицинский работник жестоко обращались с 43-летним Робертом Бруксом, который был скован наручниками, нанося ему удары по лицу, животу и паху.

Один из охранников даже ударил его ногой в грудь и попытался задушить. На следующий день Брукс скончался в лазарете, а судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти была асфиксия от сжатия шеи.

Он отбывал наказание с 2017 года за нападение и находился ранее в другом учреждении. В тюрьме Марси он пробыл менее суток.

Избиение произошло 9 декабря, но видеозаписи с камеры одного из охранников были опубликованы местной прокуратурой лишь сегодня.

Все 14 сотрудников уже уволены, начато расследование. Активисты BLM сравнивают случай Роберта Брукса с убийством Джорджа Флойда и намерены организовать массовые протесты.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в тюрьме Мексики в результате вооруженного бунта.