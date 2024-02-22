В США отметили изменения в оперативном управлении российской армии

По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до одноименного с рекой села. План и первые шаги российских военных показывают заметные изменения в российской армии на оперативном уровне.

«Нынешнее российское наступление включает в себя атаки по четырем параллельным направлениям, которые взаимно поддерживают друг друга и преследуют множество целей, которые в совокупности, вероятно, принесут значимые в оперативном отношении выгоды», — считают в институте.

Аналитики называют наступление «хорошо продуманной операцией».

Сегодня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска уничтожили украинскую ДРГ на купянском направлении.