Россия за текущий год сумела добиться захвата больших территорий на Украине. Такие приращения у нее не были замечены с 2022 года. Такую точку зрения высказала газета The New York Times.

Причины успехов ВС РФ американские журналисты увидели в непрерывном давлении на украинскую линию обороны. Российские военные сумели продавить фронт и добиться заметных продвижений вперед.

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций», — указано в статье.

Там также привели точку зрения экспертов. Они считают, что ситуация на юго-востоке сильно ухудшилась для Киева, и постепенно становится все более катастрофичной.

Ранее массовое отступление подразделений ВСУ признал Владимир Зеленский. Там, где российские войска имеют большой количественный перевес, части ВСУ вынуждены отходить в тыл.