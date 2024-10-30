Зеленский объяснил отступление ВСУ

Украинской армии приходится отступать на фронте из-за того, что у нее не хватает военнослужащих. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский. Его слова привело издание «Страна.ua».

Глава Украины признал, что на фронте происходит массовое отступление частей ВСУ. У российской армии на ряде участков имеется явный количественный перевес, по этой причине украинским подразделениям приходится бросать свои позиции.

«Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», - указал он.

До этого глава Верховного суда Украины Кравченко заявил, что бойцы ВСУ все чаще дезертируют из армии. Он не стал приводить никаких цифр, но предупредил, что ситуация постепенно становится угрожающей. По его мнению, все можно исправить с помощью двух стимулов: патриотического воспитания и достойного денежного вознаграждения.