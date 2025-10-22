В США парень расстрелял собственную мать, попросившую его лечь спать

В Соединенных Штатах молодой мужчина тяжело ранил собственную мать, выстрелив в нее не менее 11 раз. Он сделал это в ответ на просьбу лечь спать и прекратить шуметь. Об этом сообщило издание The Mirror.

ЧП произошло в штате Техас, городе Санта-Тереза. Оно случилось13 сентября. Некий Кевин Марин шумел после в доме после полуночи. Вместе с ним проживали трое родственников, в том числе мать и несовершеннолетний. Брат Кевина предложил ему вести себя потише и успокоиться. Тот не внял совету, тогда мать 20-летнего парня отвела его в комнату и предложила прекратить вести себя, подобно сумасшедшему, и все-таки уснуть. В итоге вся семья была разбужена многочисленными выстрелами.

Женщина была обнаружена в комнате у сына с многочисленными пулевыми ранениями. Врачи потом насчитали на ней 11 ран. Ее госпитализировали в критическом состоянии, медики смогли стабилизировать ее и спасти пострадавшей жизнь. Кевин был задержан полицией и отправлен в тюрьму округа Донья-Анна. Ему отказали в выходе на свободу под залог. На месте преступления были обнаружены гильзы, застрявшие в стенах пули и пятна крови.

