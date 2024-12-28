Власти Соединенных Штатов надеются на то, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст своей армии приказ о выходе из Курской области. О мнении высокопоставленных чиновников рассказало агентство Bloomberg.

Пребывание ВСУ на российской территории неизбежно тянет за собой большие потери. Чтобы сократить их, украинцам стоит уйти из Курской области.

«Двое чиновников выразили надежду, что Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь», — указали журналисты.

Авторы статьи добавили, что целью вторжения, скорее всего, была не стратегическая необходимость, а желание шокировать российские власти. Возможно, изначально Киев не планировал удерживать данный регион за собой. Они подчеркнули, что при необходимости отход из-под Курска можно даже подать как тактический успех.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Рыльску, городу в Курской области, ракетами ATACMS, содержащими в себе кассетные боевые части. В этом населенном пункте насчитали не менее 15 прилетов.