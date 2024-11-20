В США признали невозможность заключения новых соглашений по разоружению

Соединенные Штаты не смогут в ближайшем будущем заключить какие-либо соглашения по поводу разоружения. Для этого есть несколько причин. Так считает Совет по международной безопасности (International Security Advisory Board), его точку зрения привело РИА Новости.

У США нет перспектив достигнуть прогресса в сфере разоружения из-за очень сложной геополитической обстановки. Из-за нее ведущие ядерные державы, в том числе РФ и Китай, не стремятся к снижению уровня ядерной угрозы.

«Попытки изменить существующую многостороннюю систему разоружения без ясного понимания того, каких результатов США хотят добиться, будут ошибкой», — указали представители Совета в своем отчете.

Несмотря на это, Америке стоит предпринимать некие действия в данном направлении. Ей необходимо снизить ядерные риски и установить хоть какой-то контроль за вооружениями. Это создаст некую стабильность в мире, и даст толчок дальнейшему прогрессу в разоружении.

Ранее эксперт Коновалов объяснил, почему США заинтересованы в договоре об ограничении вооружений. Они сами последовательно разрушали предыдущие договоренности, но затем осознали все риски использования ядерного оружия. Вероятность возникновения большого конфликта сильно увеличилась, и по этой причине Соединенные Штаты вновь захотели стабилизировать ситуацию.