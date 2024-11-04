В США признали проигрыш конфликта украинскими войсками

По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, украинская армия испытывает полный коллапс фронта в ДНР. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он уточнил, что на территории Донбасса случился тотальный обвал украинского фронта.

По мнению бывшего американского разведчика, Киев по факту войну проиграл. На сегодняшний день уже невозможно разработать сценарий, при котором украинские войска сумеют удержать верх на территории боевых действий.

Ранее в Госдуме заявили о переломе в зоне СВО.