В США призвали обновить ядерные арсеналы из-за успехов России и Китая

Кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Стивен Файнберг заявил, что ядерные вооружения страны устарели и нуждаются в серьезном обновлении.

Модернизация ядерных вооружений и разработка гиперзвуковых систем должны стать главными задачами США, считает миллиардер Файнберг, выдвинутый на пост замглавы Пентагона. По его словам, американский ядерный арсенал устарел и давно нуждается в большом обновлении. Он также подчеркнул, что такие страны как Россия, КНДР и Китай улучшили свои арсеналы. Это Файнберг назвал большой потенциальной угрозой для США.

«Чрезвычайно важно поддерживать и модернизировать все три компонента триады: межконтинентальные баллистические ракеты, подводные лодки и бомбардировщики», — заявил инвестор.

Также Файнберг напомнил, что Россия создала комплексы «Сармат», «Авангард» и «Кинжал». По его мнению, в США также должны задуматься над масштабной разработкой в обороне.

Напомним, что инвестора на высокопоставленную должность в Пентагоне выдвинул Дональд Трамп в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Макрон не смог добиться от Трампа обязательств по отправке солдат на Украину.