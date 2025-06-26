В США прямо во время полета загорелся двигатель самолета American Airlines

Лайнер Airbus A321, принадлежащий американской авиакомпании American Airlines, летевший из Лас-Вегаса в Северную Каролину, загорелся в небе. Видео, запечатлевшее тревожный инцидент, опубликовал телеканал ABC News.

На кадрах можно увидеть момент возгорания двигателя. Представители американской авиакомпании сообщили, что причиной инцидента стала механическая неисправность.

Самолет экстренно посадили, после чего вывели из эксплуатации. Сообщений о пострадавших не поступало. Отмечается лишь, что пассажиры были сильно напуганы, однако после приземления их оперативно эвакуировали.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента. Эксперты оценят причины возгорания, а также сделают соответствующий вывод.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) запретило российским перевозчикам летать над Иорданией, Ираком и Ираном.